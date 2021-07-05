banner583
banner676
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
8 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
370 0
 
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
38 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
112 1
banner661
banner682

Smaçlar Bedi’s Plajı’nda atılacak

banner476

banner666
Smaçlar Bedi’s Plajı’nda atılacak
Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvasının üçüncüsü Bedi’s Plajı’nda 10 – 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Yaklaşık 16 takım ve 80 sporcunun katılacağı turnuvada takımlar 4 oyuncu ve isteğe göre 1 yedek oyuncu barındırabilecek. Adanın en eğlenceli turnuvası sloganı ile gerçekleştirilecek turnuvada Cumartesi günü grup maçları oynanacak.
Pazar günü ise çeyrek final, yarı final ve final maçlarının oynanacağı turnuva için son kayıt 8 Temmuz Perşembe günü olacak. Turnuva Cumartesi ve Pazar saat 10:00 ‘da başlayıp akşam üzeri sona erecek.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.