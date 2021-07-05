Smaçlar Bedi’s Plajı’nda atılacak

Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvasının üçüncüsü Bedi’s Plajı’nda 10 – 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Yaklaşık 16 takım ve 80 sporcunun katılacağı turnuvada takımlar 4 oyuncu ve isteğe göre 1 yedek oyuncu barındırabilecek. Adanın en eğlenceli turnuvası sloganı ile gerçekleştirilecek turnuvada Cumartesi günü grup maçları oynanacak.

Pazar günü ise çeyrek final, yarı final ve final maçlarının oynanacağı turnuva için son kayıt 8 Temmuz Perşembe günü olacak. Turnuva Cumartesi ve Pazar saat 10:00 ‘da başlayıp akşam üzeri sona erecek.

