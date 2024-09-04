Sezonun son plaj voleybolu turnuvası Girne’de

Girne Belediyesi Antis Deniz Festivali Plaj Voleybolu Turnuvası 14-15 Eylül de düzenlenecek

Girne Belediyesi Antis Deniz Festivali çerçevesinde U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde düzenlenecek olan Plaj Voleybolu organizasyonu 14-15 Eylül tarihlerinde Karaoğlanoğlu Halk Plajında gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılım göstermek isteyen takımlar 9 Eylül Pazartesi akşam saat 18.00 e kadar Federasyona kayıtlarını yaptırabilecekler. Organizasyon için kayıtlar dün başladı.

