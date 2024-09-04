Sezonun son plaj voleybolu turnuvası Girne’de

Girne Belediyesi Antis Deniz Festivali çerçevesinde U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde düzenlenecek olan Plaj Voleybolu organizasyonu 14-15 Eylül tarihlerinde Karaoğlanoğlu Halk Plajında gerçekleştirilecek.
Organizasyona katılım göstermek isteyen takımlar 9 Eylül Pazartesi akşam saat 18.00 e kadar Federasyona kayıtlarını yaptırabilecekler. Organizasyon için kayıtlar dün başladı.
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