Servisler Omaç Başat anısına atılacak

10000 TL Toplam Parasal Ödüllü, 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde ilk smaçlar bu akşam atılacak

Voleybol Federasyonunun organize ettiği 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde ilk smaçlar bu akşam atılacak.

Salı gecesi başlayan 2021 Kulüpler arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Liginin ardından sezonun ikinci büyük organizasyonu olan 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi 25 Haziran Cuma günü başlıyor. Saat 18.00’de başlayacak olan organizasyonda 9 erkek 9 bayan takımı mücadele edecek.

Şampiyonanın ilk hafta müsabakalarında 12 karşılaşma oynanacak. Kazanılmış iki set esasına göre oynanacak olan müsabakalar sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (bayanlarda ve erkeklerde ) adını yarı finale yazdıracak.

Şampiyona 1Temmuz’da oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak. Organizasyonda ikinci hafta müsabakaları 2 Temmuz’da oynanacak. Şampiyona sonrasında dereceye girecek takımlara toplam da 10000 TL parasal ödül takdim edilecek.

