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Şampiyon ikili buluşuyor

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Plaj voleybolu turnuvalarında partner olan ve şampiyonluklar elde eden Kemal Moral – İsmail Kovancı çifti, Vakıflar Spor Kulübü çatısı altında buluşacaklar

Şampiyon ikili buluşuyor
Voleybolda kısa süre sonra başlayacak olan transfer dönemi öncesinde kulüpler transferler için girişimlerine başladılar.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Vakıflar Spor Kulübü, deneyimli voleybolcu İsmail Kovancı ile prensipte anlaştı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin voleybol şubesini kapatmasından sonra boşta kalan başarılı voleybolcu İsmail Kovancı, Vakıflar Spor Kulübüne transfer olma kararı aldı.
Vakıflar Spor Kulübü antrenörü Kemal Moral’ın ısrarla istediği İsmail Kovancı transferi, transfer dönemi başladığı dönemde gerçekleşecek.
Geçmişte plaj voleybolu turnuvalarında partner olan Kemal Moral – İsmail Kovancı çifti, birçok şampiyonluk elde etmişti.
 
 
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