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Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi’nden ilk galibiyet

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Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi’nden ilk galibiyet
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KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 2. Hafta Açılış Karşılaşması Salı akşamı Büyük Bayanlarda Karpaz Gate Marina ile Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi arasında Erenköy de oynandı.
2. Hafta Açılış Maçında Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi Erenköy deplasmanından 3- 0’lık  skorla galibiyetle döndü.
 
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