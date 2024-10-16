Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi’nden ilk galibiyet

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 2. Hafta Açılış Karşılaşması Salı akşamı Büyük Bayanlarda Karpaz Gate Marina ile Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi arasında Erenköy de oynandı.

2. Hafta Açılış Maçında Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi Erenköy deplasmanından 3- 0’lık skorla galibiyetle döndü.

