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Plajda ikinci hafta tamamlandı

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2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi'nde ikinci haftasında 10 karşılaşma oynandı

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Plajda ikinci hafta tamamlandı
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi ikinci hafta müsabakaları Cuma günü BeachVolley Arena’da oynandı.
2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi'nde ikinci haftasında 10 karşılaşma oynandı. 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi ’nde 3. hafta müsabakaları 9 Temmuz’da oynanacak. 3. hafta karşılaşmaları sonucunda ilk dört sırayı elde edecek olan takımlar 1-4, 2-3 eşleşmeleri şeklinde 13 Temmuz’da oynanacak olan yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlanacak.
İkinci haftanın toplu sonuçları şöyle:
Musa-İsmail/Salih-Cafer 0-2, Ertan-Boran/Osman-Umut 0-2, Kemal-Ali Osman/Ruffarao-Salamon 2-0, Mertcan-Oktay/Salim-Oğuzhan 1-2,Milad-Atilla/Osman-Umut 0-2, Emel Nur-Eylem/Selen-Seray 0-2, Merve-Guney/Sudenur-Sonay 2-0,Simay-Süreyya/Nesil-Çağla 0-2, Sıla-Çisem/Göku-Şerifnaz 2-0, Selen-Seray/Merve-Güney 1-2
 
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