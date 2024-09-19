Plajda 3000 Dolar ödüllü turnuva

NorthernLAND Sports Fest24 Plaj Voleybolu Şampiyonası 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. 3000 Dolar toplam parasal ödüllü şampiyona kayıtları bugün başlıyor.
KKTC Voleybol Federasyonu ile NorthernLAND işbirliği içerinde düzenlenecek olan NorthernLAND Sports Fest 24 Plaj Voleybolu Şampiyonası için Takım Kayıt işlemleri 26 Eylül Perşembe günü saat 15.00 de sona erecek. PERA MACKENZİE PLAJINDA DÜZENLENECEK
Organizasyon U16 Kız, U17 Erkek, Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde oynanacak. Tüm Kategorilerde ana tablo 8 er takımdan oluşacak. Kategorilerde 8 Takımdan fazla katılım olması halinde 4 Ekim Cuma günü Ön Eleme Müsabakaları oynanacak. Federasyonun 2024 Resmi Plaj Voleybolu Liginde ilk 6 sırada yer alan Takımlar ana tabloda direk yer alacak. Diğer iki sıra için ön eleme maçları oynanacak.
Tüm Kategorilerde Takımlar için Kayıt ücreti 600 TL dir. Kayıt ücreti yatıracak olan Takımlar ÖYAK Şubelerinde ( Öğretmenler Bankası) 50858 nolu KKTC Voleybol Federasyonu hesabına Kayıt ücretlerini yatırabilecekler.
Takımlar Kayıt işlemlerini Voleybol Federasyonu Resmi Web Sitesine ( www.kktcvoleybol.org) yapacaklar. Plaj Voleybolu Linkinde katılım kategorisine göre Yıldızlar ve Büyükler forumları eksiksiz doldurulacaktır.
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