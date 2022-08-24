Plaj voleybolunda dev organizasyon

TVF Pro Beach Tour Lefkoşa Zafer Kupası etabı, Lefkoşa Beach Volley Arena’da gerçekleşecek. Turnuvada 10 bin Euro gibi rekor bir para ödülü olacak

TC ile KKTC arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile imzalanan "Gençlik ve Spor alanında İş Biriliği Protokolü" çerçevesinde Uluslararası katılıma açık olan TVF Pro Beach Tour Lefkoşa Zafer Kupası etabı, Türkiye Voleybol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu işbirliğinde 21-23 Eylül tarihlerinde Lefkoşa Beach Volley Arena’da gerçekleşecek. Kadınlar ve Erkekler kategorisinde düzenlenecek olan organizasyon 3 gün sürecek. Organizasyon ile ilgili katılım koşulları ve diğer bilgiler TVF Resmi web Sitesinde yayınlanacak. Voleybol Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre turnuva için kayıtlar 11 Eylül’de sona erecek.



