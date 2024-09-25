Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar sona eriyor

NorthernLAND Sports Fest 24 Plaj Voleybolu Şampiyonası takım kayıt işlemleri bugün sona eriyor

Voleybol Federasyonu organizasyonuyla 4-5-6 Ekim tarihlerinde Pera Mackenzie Plajında düzenlenecek olan 3000 Dolar toplam para ödüllü NorthernLAND Sports Fest 24 Plaj Voleybolu Şampiyonası takım kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Kadınlar, Erkekler ,U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde düzenlenecek olan Şampiyona için kayıt işlemleri Voleybol Federasyonu resmi internet sitesi ( www.kktcvoleybol.org ) üzerinden Plaj Voleybolu linkinden kategorilerine göre kayıt işlemleri formu doldurularak yapılacak. Tüm kategoriler için kayıt ücreti 600 TL olarak açıklanırken kayıt ücreti ÖYAK ( Öğretmenler Bankası) 50858 nolu KKTC Voleybol Federasyonu hesabına yatırılacak .

