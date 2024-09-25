banner913
banner932
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
Genç yelkenciler Anamur’da tarih yazdı
13 0
Hasipoğlu:
Hasipoğlu: "Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısı bizleri mutlu etmiştir”
22 0
 
Girne Kordonboyu’nda konser
Girne Kordonboyu’nda konser
29 0
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
90 0
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
45 0
UBP PM belli oldu
UBP PM belli oldu
23 0
Klasikler büyük rallide buluştu
Klasikler büyük rallide buluştu
18 0
banner1032

Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar sona eriyor

banner1020

NorthernLAND Sports Fest 24 Plaj Voleybolu Şampiyonası takım kayıt işlemleri bugün sona eriyor

banner1045
Plaj Voleybolu Turnuvası için kayıtlar sona eriyor
banner971
Voleybol Federasyonu organizasyonuyla 4-5-6 Ekim tarihlerinde Pera Mackenzie Plajında düzenlenecek olan 3000 Dolar toplam para ödüllü NorthernLAND Sports Fest 24 Plaj Voleybolu Şampiyonası takım kayıt işlemleri bugün sona eriyor. Kadınlar, Erkekler ,U16 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde düzenlenecek olan Şampiyona için kayıt işlemleri Voleybol Federasyonu resmi internet sitesi ( www.kktcvoleybol.org ) üzerinden Plaj Voleybolu linkinden kategorilerine göre kayıt işlemleri formu doldurularak yapılacak. Tüm kategoriler için kayıt ücreti 600 TL olarak açıklanırken kayıt ücreti ÖYAK ( Öğretmenler Bankası) 50858 nolu KKTC Voleybol Federasyonu hesabına yatırılacak .
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.