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Plaj Voleybolu şampiyonları belirlendi

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Plaj Voleybolu Federasyon Kupasında erkeklerde Kemal – Aliosman kadınlarda Şengül –Fatma ikilisi şampiyonluğa ulaştı

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Plaj Voleybolu şampiyonları belirlendi
Voleybol Federasyonu tarafından Esentepe Belediye Plajında organize edilen Plaj Voleybolu Federasyon Kupası sonuçlandı.
Plaj Voleybolu Federasyon Kupasındaerkeklerde Kemal – Aliosman kadınlarda Şengül –Fatma ikilisi şampiyonluğa ulaştı.Voleybol Federasyonu ile Esentepe Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Federasyon Kupası organizasyonu sonuçlandı. Erkekler finalinde rakibi Osman – Umut çiftini 2-1 mağlup eden Kemal - Aliosman ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında rakibi Salih – Cafer ikilisini 2-0 mağlup eden Kemal – Ertan ikilisi kürsüde yer aldı. Kadınlarda Şengül Fatma ikilisi rakipleri Sahra – Azra ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda 3.lük Esra-Azra karşısında 2-0 galip gelen Kayra Diyar ikilisininoldu.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu, Dış ilişkiler Sorumlusu Buran Atakan ve GMBÇS Başkanı Hasan Hasoğlan tarafından takdim edildi.
Tören de ayrıca Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya tarafından, organizasyona katkılarından dolayı Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’a anı plaketi takdim edildi.
 
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