Plaj Voleybolu heyecanı başladı

Voleybol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Plaj Voleybolu Ligi başladı. Bu yıl 2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi altında düzenlenen şampiyona, Lefkoşa BeachVolley Arena Tesisinde başladı.

Şampiyona kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanıyor. Organizasyona bayanlarda 13 erkeklerde 7 olmak üzere 20 takım katıldı. Şampiyonada toplam da 67 müsabaka oynanacak. Şampiyonanın 4. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.