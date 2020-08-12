banner411
banner69
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı
19 0
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
23 0
 
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
25 0
79 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
24 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
31 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
289 0
banner460

Plaj Voleybolu heyecanı başladı

banner476

Plaj Voleybolu heyecanı başladı

Voleybol Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Plaj Voleybolu Ligi başladı. Bu yıl 2020 Osman Maraşlı Plaj Voleybolu Ligi altında düzenlenen şampiyona, Lefkoşa BeachVolley Arena Tesisinde başladı.

Şampiyona kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanıyor. Organizasyona bayanlarda 13 erkeklerde 7 olmak üzere 20 takım katıldı. Şampiyonada toplam da 67 müsabaka oynanacak. Şampiyonanın 4. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek olan takımlara ödülleri takdim edilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.