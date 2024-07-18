Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde şampiyonlar belli oldu

Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Final karşılaşmaları çarşamba gecesi tamamlandı. Muhteşem bir atmosferde oynanan Final ve 3.lük karşılaşmaları sonunda kategorilerinde şampiyon olan takımlar belli oldu. Oldukça kalabalık Voleybol severin izlediği karşılaşmalarda heyecan dolu anlar yaşandı. U12 Kızlarda MVOSD ilk iki sırayı elde ederken çok başarılı bir sonuca imza attı. U13 Erkeklerde MGSK 3 takımla kürsüde yer aldı.U16 Kızlarda GMBÇS yine 3 takımla kürsüde yer alan diğer bir kulüp oldu. U17 Erkeklerde ilk iki sırayı GMBÇS elde etti.Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda Nehir -Şerifenaz ikilisi yer aldı. İkili aynı zamanda U16 Kategorisinde de geçen sezon aldığı şampiyonluğa bir yenisini ekledi.Osman Çetintaş Büyük Erkekler kategorisinde Zirve bu yıl değişti geçen yıl ki Final de rakiplerini 2-1 kaybeden Umut-Rufaro ikilisi bu yıl 2-0’lık galibiyetle şampiyonluğa ulaştıOrganizasyonun tamamlanmasının ardından Cimnastik Fedeasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübün Sporcuları mükemmel bir cimnastik şöleni sundu.Organizasyonun tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle 6 kategoride dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde dereceye giren takımlara toplam 38000 TL parasal ödül takdim edildi.Bayanlarda dereceye giren takımlara ödüllerini KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Yüksekbaş Gıda Genel Direktörü Engin Yüksekbaş birlikte takdim etti.Erkeklerde dereceye giren takımlara ödüllerini Meridyen Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Yıldız ve Nafi Çetintaş birlikte takdim etti.U12 Kızlarda dereceye giren takımlara ödüllerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Asbaşkanı Osman Akın ve Recep Kılıç birlikte takdim etti.U13 Erkeklerde dereceye giren takımlara ödüllerini Dark Blue Pazarlama ve Satış Müdürü Soner Üzer ve Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Devrim Alibaba birlikte takdim ettiler.U16 Kızlarda dereceye giren takımlara ödüllerini Yüksekbaş Gıda Satış Müdürü Sabih Yüksekbaş ve MOK Genel Sekrteri ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoglu takdim ederken U17 Erkeklerde dereceye giren takımlara ödüllerini Yüksekbaş Gıda Genel Müdürü Ömer Saykal ve Eski Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu birlikte verdi.Gecede ayrıca Voleybol Federasyonu organizasyona katkılarından dolayı Merideyen GIda ve Yüksekbaş Gıda ya birer anı plaketi takdim etti. Meridyen Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Yıldız Başkan Enver Kaya , Asbaşkan Buran Atakan ve Yüksekbaş Gıda Genel Direktörü Engin Yüksekbaş'a birer anı plaketi takdim etti.Dark Blue 2.Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Derceye giren takımlarOsman Çetintaş Bayanlar Kategorisi1. Nehir-Şerifenaz2. Lema-Zalihe3. İsmıhan- YağmurOsman Çetintaş Eekekler kategorisi1. Umut -Rufaro2. Kemal-Aliosman3. Ferdi - SalimU12 Kızlar Kategorisi1. MVOSD 12. MVOSD 33. MSA 1U13 Erkekler Kategorisi1.MGSK 12.MGSK 23. MGSK 3U16 Kızlar Kategorisi1. GMBÇS 12. GMBÇS 43. GMBÇS 3U17 Ekekler Kategorisi1. GMBÇS 12. GMBÇS 2