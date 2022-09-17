banner875
banner815
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue  
8 0
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
Elektrikte çoklu tarifeye geçilecek
12 0
 
Süper Kupa MTG’nin
Süper Kupa MTG’nin
26 0
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”
18 0
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
23 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
51 0
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
86 0
banner797

Plaj şampiyonluk kupası sponsora hediye edildi

banner476

2022 Plaj Voleybol liginde yıldız erkekler kategorisinde katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı şampiyon olarak önemli başarıya imza atan gençler şampiyonluk kupasını ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan), sahibi İbrahim Kaptan Gedik’e hediye etti

banner825
Plaj şampiyonluk kupası sponsora hediye edildi
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Plaj Voleybol liginde yıldız erkekler kategorisinde katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı şampiyon olarak önemli başarıya imza atan gençler şampiyonluk kupasını ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan), sahibi İbrahim Kaptan Gedik’e hediye ettiler.Doğruöz Market (Kaptan) de gerçekleştirilen kupa taktimineMağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, VoleybolcularBurak Zorba-Eren Siper, ana sponsor İbrahim Kaptan Gedik, eşi Güldane Gedik de hazır bulundu.Doğruöz Market (Kaptan) ana sponsorluğunda yıldız erkekler ligindeBurak Zorba-Eren Siper ikilisi Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı olarak kategorilerinde ilk kez şampiyon olurken,sporculardan Burak Zorba yıldız erkeler kategorisinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödülüne de sahibi olmuştu.     
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.