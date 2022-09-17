Plaj şampiyonluk kupası sponsora hediye edildi

2022 Plaj Voleybol liginde yıldız erkekler kategorisinde katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı şampiyon olarak önemli başarıya imza atan gençler şampiyonluk kupasını ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan), sahibi İbrahim Kaptan Gedik’e hediye etti

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Plaj Voleybol liginde yıldız erkekler kategorisinde katılan Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı şampiyon olarak önemli başarıya imza atan gençler şampiyonluk kupasını ana sponsor Doğruöz Market (Kaptan), sahibi İbrahim Kaptan Gedik’e hediye ettiler.Doğruöz Market (Kaptan) de gerçekleştirilen kupa taktimineMağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, VoleybolcularBurak Zorba-Eren Siper, ana sponsor İbrahim Kaptan Gedik, eşi Güldane Gedik de hazır bulundu.Doğruöz Market (Kaptan) ana sponsorluğunda yıldız erkekler ligindeBurak Zorba-Eren Siper ikilisi Mağusa Spor Akademisi (MSA) takımı olarak kategorilerinde ilk kez şampiyon olurken,sporculardan Burak Zorba yıldız erkeler kategorisinde Güner Burgul en değerli oyuncu ödülüne de sahibi olmuştu.

