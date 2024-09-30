Osman Maraşlı Plaj Voleybol Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belirlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybol olma özelliğini taşıyan 12. Osman Maraşlı plaj Voleybol anı turnuvası tamamlandı. “12. Osman Maraşlı üçlü plaj voleybol anı turnuvası” 28-29 Eylül tarihleri arasında DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) en fazla bir lisanslı oyuncunun yer aldığı erkekler üçlü, en az bir kadın lisanslı oyuncunun yer aldığı U19 yaş altı üçlü karışık olmak üzere üç kategoride oynanarak şampiyonlar belli oldu.
Şampiyonlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz tesislerinde (Beach Club) iki ayrı sahada gerçekleştirilen 12. Osman Maraşlı üçlü plaj Voleybol anı turnuvasında iki farklı kategoride toplam 14 takım, 42 sporcu mücadele ettiği turnuvada şampiyonlar belirlendi. 12. Osman Maraşlı üçlü plaj Voleybol anı turnuvasında final maçları sonunda erkekler üçlüde İsmail-Umut-Tunç, U19 karışıklar da ise Mehmetali-İsmahan-Osman şampiyon oldu. Turnuvada özel ödüllerde ise en güçlü erkek Umut Aksular, en güçlü kadın İsmahan Gedik, en genç sporcu Hatice (2010 doğumlu), en iyi amatör Tunç Derebey, en iyi seyirci Hatice Reynar seçildi.
ÖDÜL TÖRENİ
DAÜ 12. Osman Maraşlı üçlü plaj Voleybol anı turnuvası final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, para ödülleri Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol, Özer Doğacan, Cüneyt Doğan, Ercan Ercanlar, Mehmet Topcu, Susan İçen, Ecevit Cankat BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 12. Osman Maraşlı plaj Voleybol anı turnuvasında sıralama ve özel ödüller şöyle oluştu.
ERKEKLER ÜÇLÜ
1. Umut-İsmail-Tunç
2. Süleyman-Douglas-Kunter
3. Oktay-Devrim-Ahmet
4. Ali-Münür-Cafer
5. Yasin-Arya-Amir
6. Umut-Artemiz-Mohamat
U19 KARIŞIK ÇİFTLER
1. Osman-İsmahan-Mehmetali
2. Arda-Nehir-Ersen
3. Ahmet-Şerifenaz-Mustafa
4. Ammar-Hatice-Yusuf
En Güçlü Erkek: Umut Aksular
En Güçlü Kadın: İsmahan Gedik
En Genç Sporcu: Hatice
En İyi Amatör: Tunç Derebey
En İyi Seyirci: Hatice Reynar
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