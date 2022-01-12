Ortaokullar voleybolda Gazimağusa Türk Marif Koleji rüzgarı

Gazimağusa Türk Marif Koleji Yıldız Erkek voleybol takımı Canbulat Ortaokulu’nu yenerek KKTC şampiyonu olurken, Yıldız Kız voleybol takımı ise Çanakkale Ortaokulu ile oynadığı finali kıl payı kaybederek KKTC ikincisi oldu

Gazimağusa Türk Marif Koleji Yıldız Erkek ve Yıldız Kız Voleybol takımı büyük bir başarıya imza attılar.

Eşber Eşrefoğlu yönetimindeki Yıldız Erkek voleybol takımı Canbulat Ortaokulu’nu yenerek KKTC şampiyonu olurken, Ayşe Toyal yönetimindeki Yıldız Kız voleybol takımı ise Çanakkale Ortaokulu ile oynadığı finali kıl payı kaybederek KKTC ikincisi oldu.

OKUL YÖNETİMİNDEN KUTLAMA

Gazimağusa Türk Maarif Koleji okul yönetimi okulun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başarılarından dolayı her iki takımı kutladı.

Paylaşım şöyle:

Okulumuzda öğrencilerimizin spor etkinlikleri ve antrenmanlarını yapabilecekleri kapalı bir spor salonumuz olmamasına rağmen elde edilen bu başarı taktire şayandır.

Pandemi’nin oluşturduğu olumsuz ortamda kazanılan bu muhteşem başarılar için okul öğrenci ve öğretmenlerimizi yürekten alkışlıyoruz

