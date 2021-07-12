Omaç Başat Liginde smaçlar şampiyonluğa atılacak

2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde şampiyonlar 13 Temmuz Salı akşamı belli olacak.

10000 TL toplam parasal ödüllü şampiyonada 3 hafta boyunca oynanan 32 karşılaşma sonucun da yarı finalistler belli oldu. Müsabakalar saat 18.00’de BeachVolley Arena’da başlayacak.

4. hafta programı

Saat 18.00 Sıla - Zalihe/ Sudenur -Sonay bayan Yarı Final

Saat 18.00 Merve -Güney / Çağla - Nesil bayan Yarı Final

Saat 18.45 Kemal -Aliosman/ Osman -Umut Erkek Yarı Final

Saat 18.45 Ruffaro-Salamon/ Salih -Cafer Erkek Yarı Final

Bu müsabakaların tamamlanmasının ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek takımlara ödülleri takdim edilecek.



