Omaç Başat Liginde smaçlar şampiyonluğa atılacak

2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Liginde şampiyonlar 13 Temmuz Salı akşamı belli olacak.
10000 TL toplam parasal ödüllü şampiyonada 3 hafta boyunca oynanan 32 karşılaşma sonucun da yarı finalistler belli oldu. Müsabakalar saat 18.00’de BeachVolley Arena’da başlayacak.
4. hafta programı
Saat 18.00 Sıla - Zalihe/ Sudenur -Sonay bayan Yarı Final
Saat 18.00 Merve -Güney / Çağla - Nesil bayan Yarı Final
Saat 18.45 Kemal -Aliosman/ Osman -Umut Erkek Yarı Final
Saat 18.45 Ruffaro-Salamon/ Salih -Cafer Erkek Yarı Final
Bu müsabakaların tamamlanmasının ardından üçüncülük ve final karşılaşmaları oynanacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek törenle dereceye girecek takımlara ödülleri takdim edilecek.
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