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Omaç Başat Ligi Şampiyonları belirlendi

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Omaç Başat Ligi Şampiyonları belirlendi
2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi tamamlandı.KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi tamamlandı. Dört hafta süren Omaç Başat Plaj Ligi, Lefkoşa’da yer alan Beach Volley Arena’da oynanırken kadınlarda Merve-Güney, erkeklerde Osman ve Umut şampiyon oldu.
 
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