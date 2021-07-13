Omaç Başat Ligi Şampiyonları belirlendi

2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi tamamlandı.KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Büyükler Omaç Başat Plaj Voleybolu Ligi tamamlandı. Dört hafta süren Omaç Başat Plaj Ligi, Lefkoşa’da yer alan Beach Volley Arena’da oynanırken kadınlarda Merve-Güney, erkeklerde Osman ve Umut şampiyon oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.