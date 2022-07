Merve’ye bir destek de BANİO Ltd.’den geldi

Yonpaş Dumlupınar’dan sonra Milli voleybolcumuz Merve Çelebi’ye bir destek de BANİO Ltd.’den! Geçtiğimiz haftalarda Avrupa ve Balkan Şampiyonu milli voleybolcu Merve Çelebi ile Yonpaş Dumlupınar TSK arasında imzalanan anlaşma ile başarılı bireysel sporcularımıza yönelik sponsorlukların artması yönünde yapılan çağrı karşılığını buldu!BANİO Ltd. (özel kabin, dolap ve banyo ekipmanları) 22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Hopa’da gerçekleşecek Türkiye Pro Beach Plaj Voleybol Turnuvası’nda yarışacak Merve’ye destek veriyor.Merve Çelebi’nin turnuva ulaşım sponsorluğunu üstlenen BANİO Ltd. “Dumlupınar sadece futbol takımı değildir. Spor ise sadece futbol değildir. Gurur ve keyifle destekliyoruz.” dedi.Milli voleybolcu Merve Çelebi “Sporcuların en önemli motivasyonlarından biri de sponsorlardır. Bizler bu önemli organizasyonlara katılırken maddi birçok sıkıntı yaşıyoruz ve ben kendi adıma Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne ve BANİO Ltd.’e sağladıkları her türlü maddi manevi destek için çok teşekkür ederim.”