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Merveli Türkiye’den 3.’lük

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Üçüncülük maçında Litvanya’yı 15-9, 14-16 ve 15-10’luk setlerle 2-1 yenen Merve Çelebi ve arkadaşları, 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kahramanmaraş etabını üçüncü olarak tamamlama başarısı gösterdi

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Merveli Türkiye’den 3.’lük
Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi’nin formasını giydiği Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kahramanmaraş etabını üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalya kazandı.
Kahramanmaraş’ta yarı finale yükselme başarısı gösteren Merve’li Türkiye, yarı Rusya’ya 4-15, 15-11 ve 13-15’lik setler sonucunda 2-1 mağlup olarak finalin kapısından döndü ve üçüncülük maçı oynamaya kazandı.
Üçüncülük maçında Litvanya’yı 15-9, 14-16 ve 15-10’luk setlerle 2-1 yenen Merve Çelebi ve arkadaşları, 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kahramanmaraş etabını üçüncü olarak tamamlama başarısı gösterdi.
 
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