Merveli Türkiye yarı finalde

Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de formasını giydiği Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağında yarı finale yükseldi

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda mücadele eden Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, yarı finale yükseldi.

Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen WagrainEtabı’ndaki ilk maçında Macaristan ekibiyle karşılaşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, 23 dakika süren mücadelede rakibini 2-0 (15-9, 15-7) mağlup etti.Turnuvanın 1 no’luseribaşı olan Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, ikinci tur maçında da Çekya’yı 2-0 (15-8, 15-12) mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Türkiye Kadın Kar Voleybolu Milli Takımımız, yarı final maçında yarın TSİ 13.40’ta Macaristan-Avusturya maçının galibiyle karşılaşacak. Müsabaka, CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.



