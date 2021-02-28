Merveli Türkiye üçüncü oldu

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu WagrainEtabı’nın ikinci haftasında mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, üçüncülük maçında Litvanya’yı 29 dakika süren mücadelenin sonunda 2-1 (12-15, 15-9, 15-13) mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Temsilcimiz Merve Çelebi veBahanur Gökalp, Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederek başarılı bir performans ortaya koydu.

Merve Çelebili Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, geçtiğimiz hafta düzenlenen 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı ilk haftasını namağlup şampiyon tamamlamıştı.



