Merve’den bir şampiyonluk daha

Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Balıkesir’de düzenlenen Pro Beach Toru Erdek Etabı’nda şampiyon oldu

Kıbrıslı Türk milli voleybolcu Merve Çelebi, partneri Bahanur Gökalp ile Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Pro Beach Toru Erdek Etabı’nı şampiyon olarak tamamladı. 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde oynadığı iki karşılaşmayı da 2-0’lık skorla kazanan Merve – Bahanur ikilisi, ikinci günde yarı final ve final karşılaşmasını da 2-1’lik sonuçlarla kazanarak şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



