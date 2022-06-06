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Merve’den bir şampiyonluk daha

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Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Balıkesir’de düzenlenen Pro Beach Toru Erdek Etabı’nda şampiyon oldu

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Merve’den bir şampiyonluk daha
Kıbrıslı Türk milli voleybolcu Merve Çelebi, partneri Bahanur Gökalp ile Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Pro Beach Toru Erdek Etabı’nı şampiyon olarak tamamladı. 3-5 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde oynadığı iki karşılaşmayı da 2-0’lık skorla kazanan Merve – Bahanur ikilisi, ikinci günde yarı final ve final karşılaşmasını da 2-1’lik sonuçlarla kazanarak şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
 
 
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