Merve’den bir şampiyonluk daha

2022 Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı. Ülkemizin başarılı voleybolcusu Merve Çelebi’nin yer aldığı TVF Takımı şampiyon oldu

Ülkemizin voleybolda uluslararası sporcusu Merve Çelebi, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası’nda takımı TVF ile birlikte şampiyon olarak ülkemize bir gurur daha yaşattı.

Sivas Valiliği, Buruciye A.Ş ve Türkiye Voleybol Federasyonu işbirliğinde 6-9 Mart 2022 tarihlerinde Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde düzenlenen TVF Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, dün oynanan yarı final ve final karşılaşmalarıyla birlikte son buldu.

Kadınlarda yarı finalde Dukasim takımıyla sabah saatlerinde karşılaşan Merve Çelebi’nin de formasını giydiği TVF takımı rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Öğleden sonra oynanan final maçında ise Vanna SPA Fitness'ı 2-0'la geçen TVF şampiyonluğa uzandı.

Erkekler finalinde de SMD Endüstri'yi 2-0 mağlup eden TVF şampiyon oldu.

Şampiyona, dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülü takdimiyle son buldu.

