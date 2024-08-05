Merve yine kürsüde

2024 Bioderma Pro Beach Tour’un dördüncü etabı olan Antalya Etabı’nda mücadele eden Merve Çelebi ile partneri Merve Yaren Sencer şampiyon olarak yine kürsünün zirvesinde yer aldı

Kıbrıslı Türk elit voleybolcumuz Merve Çelebi, hafta sonu mücadele ettiği turnuvada yine bizleri gururlandırdı. Hafta sonu 2024 Bioderma Pro Beach Tour’un dördüncü etabı olan Antalya Etabı’nda mücadele eden temsilcimiz Merve Çelebi, partneri Merve Yaren Sencer ile turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.

Geçtiğimiz gün yarı finale kalan Merve Çelebi ve partneri, dün ilk olarak yarı finalde Naz- Esra ikilisini 2-0’lık skorla geçti ve final oynamaya hak kazandı. Finalde Corendon Airlines takımıyla karşılaşan temsilcimiz, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

ERKEKLERDE ÜÇÜNCÜLÜK

Aynı turnuvanın erkekler kategorisinde mücadele eden Kıbrıslı Türk voleybolcu Ali Osman Nurettin partneri Kemal Şah ile turnuvayı 3’üncü tamamladı. Yarı finalde rakibine 2-0 mağlup olan Ali Osman Nurettin- Kemal Şah ikilisi 3’üncülük maçını 21-10 ve 21-16’lık setlerle 2-0 aldı.

Turnuvada erkeklerde ülkemizi temsil eden Ertan – Atilla ikilisi de 5’inci sırada tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

