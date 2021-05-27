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Merve, yeni Merveler yetiştirecek

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Merve, yeni Merveler yetiştirecek
Necati KÜLAHLILAR
Türkiye Kar ve Plaj Voleybol Milli Takımlarının en önemli oyuncularından olan Merve Çelebi, ülkemizden yeni voleybolcuların yetişmesini sağlayacak.
Merve Çelebi Voleybol Akademiyi kurma kararı alan Merve Çelebi akademi kurma çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Sporcu kariyerimin yanında uzun zamandır hayalini kurduğum ve artık hayata geçirmek istediğim voleybol akademi için ilk adımı en çok ihtiyaç olan Lefkoşa için atmak istedim. Yeni yıldızlar yetişmeye başlıyor. Kayıtlarımız başlamıştır.” ifadelerini kullandı.
 
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