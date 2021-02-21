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Merve, Türkiye’yi şampiyonluğa taşıdı

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Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda namağlup şampiyon oldu

Merve, Türkiye’yi şampiyonluğa taşıdı
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2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı namağlup şampiyon oldu.
Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen WagrainEtabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci ayağı olan Wagrain Etabı, 26-28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyona 1 no’luseribaşı olarak katılacak.
 
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