Merve, Türkiye’yi şampiyonluğa taşıdı

Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda namağlup şampiyon oldu

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan WagrainEtabı’nda mücadele eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı namağlup şampiyon oldu.

Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen WagrainEtabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ikinci ayağı olan Wagrain Etabı, 26-28 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bahanur Şahin, Merve Çelebi ve Simge Yalçın üçlüsünden oluşan Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, organizasyona 1 no’luseribaşı olarak katılacak.

