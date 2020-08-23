Merve şampiyonluğa smaç çaktı

Necati KÜLAHLILAR

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Pro BeachTour Altınoluk Kupası'nda şampiyon Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi oldu. Merve Çelebi, partneriBahanur Gökalp ile birlikte şampiyonluğuelde etti.

Pro BeachTour Altınoluk Kupası, 21-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında erkeklerde 16, kadınlar kategorisinde ise 14 takımın katılımıyla düzenlendi. Organizasyonun son gününde Merve - Baharnur ikilisi finalde Gizem Atasoy – Ganime Kaçar ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Final sonrasında düzenlenen törenle Merve –Bahanur ikilisi madalyalarını ve para ödüllerini aldılar.

