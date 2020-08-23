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Merve şampiyonluğa smaç çaktı

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Merve şampiyonluğa smaç çaktı
Necati KÜLAHLILAR
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Pro BeachTour Altınoluk Kupası'nda şampiyon Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi oldu. Merve Çelebi, partneriBahanur Gökalp ile birlikte şampiyonluğuelde etti.
Pro BeachTour Altınoluk Kupası, 21-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında erkeklerde 16, kadınlar kategorisinde ise 14 takımın katılımıyla düzenlendi. Organizasyonun son gününde Merve - Baharnur ikilisi finalde Gizem Atasoy – Ganime Kaçar ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Final sonrasında düzenlenen törenle Merve –Bahanur ikilisi  madalyalarını ve para ödüllerini aldılar.
 
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