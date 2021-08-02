Merve Pro Beach Tour’da smaç atacak

Merve Çelebi, Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour’un 2021 yılındaki ilk ayağı Urla’da partneri Bahanur Gökalp ile birlikte smaçlarını yine şampiyonluk için atacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Pro Beach Tour’un 2021 yılındaki ilk durağı Urla olacak. Gururumuz Merve Çelebi de partneri Bahanur Gökalp ile birlikte smaçlarını yine şampiyonluk için atacak.

2021 TVF PRO BEACH TOUR MACERASI BAŞLIYOR

Voleyboldaki gururumuz Merve Çelebi’nin 2021 TVF Pro Beach Tour macerası başlıyor. Merve hatırlanacağı üzere son dönemde Türkiye Plaj Voleybolu Kadın Milli Takımı ile Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın kıyısından dönerken Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı ile de Avusturya’da bir Avrupa şampiyonluğu bir de bronz madalya kazanmıştı. Başarılı voleybolcumuz şimdi de 2021 yaz sezonunda Plaj Voleybolu Türkiye Serisi’nin ilk ayağına katılmak üzere bugün adadan ayrılıyor.

YILIN İLK SMAÇLARI 5-8 AĞUSTOS’TA URLA’DA ATILACAK

2021 TVF Pro Beach Tour’un ilk etabı 5-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Urla Belediyesi, Urla Kaymakamlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde, İzmir’in Urla ilçesinin Kum Denizi Plajı’nda düzenlenecek. Eleme müsabakaları 5 Ağustos’ta, ana tablo müsabakaları 6-7 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 8 Ağustos Pazar günü ise yarı final ve finaller yapılarak şampiyonlar belirlenecek.

MERVE: ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

Turnuva öncesinde görüşlerini açıklayan Merve Çelebi, performans olarak iyi durumda olduğunu ifade ederken Omaç Başat Büyükler Plaj Voleybolu Ligi’ndeki şampiyonluğun da kendisini motive ettiğini söyledi.

Türkiye’li partneri Bahanur ile belli bir süredir birlikte antrenman yapmadıklarını bundan dolayı da uyumlarını arttırmak için turnuva öncesinde kamp yapacaklarını aktaran Merve, şampiyonluk için çabalayacaklarını vurguladı. Turnuvada takımlar kendi formalarını giyeceği için Merve bu konuda kendilerine sponsor olan Metgin Ltd.’e çok teşekkür etti.

