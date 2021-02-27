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Merve'li Türkiye Avusturya'da yarı finalde

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Türkiye Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, 2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nda yarı finale yükseldi

Merve'li Türkiye Avusturya'da yarı finalde

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain Etabı'nın ikinci haftasında ilk günü iki galibiyetle tamamladı.

Bahanur Gökalp, Merve Çelebi, Simge Yalçın üçlüsünden oluşan milli takım, Wagrain Etabı’nda ilk turu bay geçti. İkinci turda Avusturya ile karşılaşan milliler, rakibini 2-0 (15-10, 15-9) mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Üçüncü turda da Avusturya-2 takımıyla karşılaşan milli takım, rakibini 3 set sonunda 2-1 (19-17, 10-15, 15-13) yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, yarı finalde yarın (28.02.2021) TSİ 13.40’ta Litvanya-3-Avusturya-1/Litvanya-2 eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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