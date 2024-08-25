Merve İstanbul'da yine zirvede

Merve Çelebi, İstanbul’da düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour, Kadıköy Kalamış Etabı’nda partneri Yaren Sencel ile birlikte şampiyon oldu

Ülkemizin elit voleybolcularından Merve Çlebi 20-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen etapta ikili rakiplerine set vermeden şampiyonluk ipini göğüsledi.

2024 Bioderma Pro Beach Tour’un beşinci ayağında kadınlarda 22, erkeklerde ise 29 takım olmak üzere toplamda 51 takım mücadele etti. Kalamış Gençlik Merkezi Plaj Voleybolu Kortlarında yer alan organizasyona ikinci turdan başlayan Merve – Yaren ikilisi, rakipleri Ece – Beril ikilisini 21-10 ve 21-16’lık setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Bu turda Zeynep – Melis ikilisinden oluşan Kartal Anadolu Enzo 3 takımını 21-10 ve 21-6’lık setler sonucunda 2-0 mağlup eden ikili, çeyrek finalde Eylül – Öykü ikilisinden oluşan TİGON-1 takımını 21-15 ve 21- 10’luk setler sonucunda 2-0 mağlup ederek adlarını yarı finale yazdırdı.

