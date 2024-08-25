banner913
banner932
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
Cihangir ile Göçmenköy anı maçında yenişemedi
17 0
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
Atatürk Öğretmen Akademisi Yazılı Giriş Sınavı Bugün Yapılıyor
27 0
 
"Rumlara gereken yanıt verilmeli"
48 0
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız
“Tehditle, baskıyla masaya oturmayız"
30 0
Ev ve arazi alanlar da riskte
Ev ve arazi alanlar da riskte
411 0
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
Madde bağımlılığıyla mücadeleye önemli katkı
23 0
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
Kutuplarda 'Cıva bombası' ortaya çıkabilir
20 0
banner1032

Merve İstanbul'da yine zirvede

banner1020

Merve Çelebi, İstanbul’da düzenlenen Bioderma Pro Beach Tour, Kadıköy Kalamış Etabı’nda partneri Yaren Sencel ile birlikte şampiyon oldu

banner1045
Merve İstanbul'da yine zirvede
banner971
Ülkemizin elit voleybolcularından Merve Çlebi 20-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen etapta ikili rakiplerine set vermeden şampiyonluk ipini göğüsledi.
2024 Bioderma Pro Beach Tour’un beşinci ayağında kadınlarda 22, erkeklerde ise 29 takım olmak üzere toplamda 51 takım mücadele etti. Kalamış Gençlik Merkezi Plaj Voleybolu Kortlarında yer alan organizasyona ikinci turdan başlayan Merve – Yaren ikilisi, rakipleri Ece – Beril ikilisini 21-10 ve 21-16’lık setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Bu turda Zeynep – Melis ikilisinden oluşan Kartal Anadolu Enzo 3 takımını 21-10 ve 21-6’lık setler sonucunda 2-0 mağlup eden ikili, çeyrek finalde Eylül – Öykü ikilisinden oluşan TİGON-1 takımını 21-15 ve 21- 10’luk setler sonucunda 2-0 mağlup ederek adlarını yarı finale yazdırdı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.