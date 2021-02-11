Merve, Erciyes’te kampta

Necati KÜLAHLILAR

Voleybolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden giderek Türkiye’de büyük başarılar elde eden Merve Çelebi, Türkiye Kar Milli Takımına çağrılmıştı.

Merve geçtiğimiz yıl kar voleybolunda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye Kar Milli Takımının, Avrupa’da mücadele edeceği maçlar için yeniden davet alırken, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu, Wagrain etabında mücadele edecek.

Milli kadroya çağrılan Merve Çelebi, Türkiye Milli Takımının 7Şubat’ta başlayan ve 17 Şubat’a kadarsürecek olan KayseriErciyes kampında yoğun şekilde çalışıyor.

Kayseri’deki kampı tamamlayacak olan Türkiye Milli Takımı ile birlikte Merve maçlar için Avusturya’ya gidecek.19-21 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu mücadelesi Avusturya’nın Wagrain şehrinde oynanacak.



