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Merve Çelebi Balkan Plaj Voleybolu şampiyonu

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Türkiye Milli Takımı’nı temsilen Balkan Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Merve-Yaren çifti finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı Yunanistan takımını 2-0 mağlup ederek organizasyonu altın madalyayla tamamladı

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Merve Çelebi Balkan Plaj Voleybolu şampiyonu
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Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Moldova'da düzenlenen Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda partneri Nursel Yaren Şencel ile birlikte Türkiye'yi temsil ederek şampiyon oldu. Finalde Yunanistan'ı 2-0'lık setlerle mağlup eden ikili, Türkiye'nin ardından Balkanlarda da zirveye çıktı.
Türkiye, erkeklerde de Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt ikilisinden oluşan milli takımla birinciliğin sahibi oldu.
ÇELEBİ: YORGUN VE HAKLI GÜRÜRÜNU YAŞIYORUM
Elite voleybolcumuz Merve Çelebi elde ettiği Balkan Şampiyonluğu sonrasında şu açıklamayı yaptı:
4 aylık gerek fiziksel gerek psikolojik olarak zorlu bir süreç.. 6 Türkiye şampiyonluğu ve son olarak benim için çok önemli bir hedef olan Balkan şampiyonu olarak sezonu kapatmanın yorgun ve haklı gururunu yaşıyorum”
 
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