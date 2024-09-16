Merve Çelebi Balkan Plaj Voleybolu şampiyonu

Türkiye Milli Takımı’nı temsilen Balkan Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Merve-Yaren çifti finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı Yunanistan takımını 2-0 mağlup ederek organizasyonu altın madalyayla tamamladı

Kıbrıslı Türk voleybolcu Merve Çelebi, Moldova'da düzenlenen Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda partneri Nursel Yaren Şencel ile birlikte Türkiye'yi temsil ederek şampiyon oldu. Finalde Yunanistan'ı 2-0'lık setlerle mağlup eden ikili, Türkiye'nin ardından Balkanlarda da zirveye çıktı.

Türkiye, erkeklerde de Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt ikilisinden oluşan milli takımla birinciliğin sahibi oldu.

ÇELEBİ: YORGUN VE HAKLI GÜRÜRÜNU YAŞIYORUM

Elite voleybolcumuz Merve Çelebi elde ettiği Balkan Şampiyonluğu sonrasında şu açıklamayı yaptı:

4 aylık gerek fiziksel gerek psikolojik olarak zorlu bir süreç.. 6 Türkiye şampiyonluğu ve son olarak benim için çok önemli bir hedef olan Balkan şampiyonu olarak sezonu kapatmanın yorgun ve haklı gururunu yaşıyorum”

