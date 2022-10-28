Mehmet Maraba bölge hakemliğine yükseldi

KKTC Voleybol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan sınavlarda başarılı olan aday hakemlerinden Mehmet Maraba bölge hakem statüsüne yükseldi. Mehmet Maraba, Ülke sporuna farklı brançlarda hizmet etmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ MAÇLARDA GÖREV ALDI

KKTC Voleybol Federasyonu bünyesine hakem olarak katılan Mehmet Maraba, göstermiş olduğu başarılı performansla çıkış göstermeye başladı. KKTC Voleybol Federasyonu’nda 2017 de voleybol hakemliğine başlayan Mehmet Maraba, hakemli mesleğinde 150’den fazla lig maçlarında görev alan Mehmet Maraba, özel turnuvalarda, BeachVoley karşılaşmaları yanı sıra Zafer kupası olmak üzere önemli karşılaşmalarda başarıl bir şekilde görev yaptı.

SPORCU KİŞİLİK

Ülke sporunda futbolcu olarak uzun yılar görev yapan Mehmet Maraba, futbolu bıraktıktan sonra, futbolda antrenör kursun katılarak C lisansa sahip olarak altyapılarda görev yapmaya başladı. Eğitmenliği yanı sıra Voleybol Federasyon bünyesine katılarak Voleybol hakemliğine başlayarak, başarılı bir şekilde görev yaparak çıkış gösteren Mehmet Maraba, sporcu kişiliğiyle öne çıkıyor.

