Maraşlı turnuvası iptal

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 22 – 23 Ağustos 2020 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Turnuvanın iptaline ilişkin DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli sporcular ve voleybol severler, 9. Osman Maraşlı 3'lü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası son zamanlarda ülkemizde artış gösteren COVID-19 vakaları sebebiyle iptal edilmiştir. Turnuva ücretini yatırmış olan sporcular, ücretin iadesi için taraflarına kesilen makbuzla beraber gelip iadelerini alabilirler. Göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı DAÜ Spor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 22 – 23 Ağustos 2020 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilmesi planlanıyordu.Turnuvanın iptaline ilişkin DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli sporcular ve voleybol severler, 9. Osman Maraşlı 3'lü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası son zamanlarda ülkemizde artış gösteren COVID-19 vakaları sebebiyle iptal edilmiştir. Turnuva ücretini yatırmış olan sporcular, ücretin iadesi için taraflarına kesilen makbuzla beraber gelip iadelerini alabilirler. Göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” denildi.