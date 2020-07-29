Maraşlı Turnuvası ertelendi

DAÜ Rektörlüğü, COVID-19 sürecinin belirsizliğini korumasından dolayı Osman Maraşlı Anı Turnuvasını erteledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında ertelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 8-9 Ağustos 2020 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilmesi planlanıyordu. DAÜ Rektörlüğü COVID-19 sürecinin henüz belirsizliğini korumasından dolayı söz konusu turnuvanın ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nın organizasyonu ile ilgili yeni tarih ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

