Maraşlı Anı Turnuvasının şampiyonları belirlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Osman Maraşlı Anı Turnuvasının dokuzuncusu, DAÜ Deniz Tesislerinde (Beach Club) yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’nın yanı sıra, çok sayıda izleyici katıldı.
Turnuvada üçlü erkekler kategorisinde 14, üçlü 18 yaş altı karışık kategorisinde 11, üçlü kadınlar kategorisinde ise 6 takım mücadele etti. Üçlü erkekler kategorisinde Ali-Münür-İsmail, 18 yaş altı karışık kategorisinde Göral-Mustafa-İsmail ve üçlü kadınlar kategorisinde Dünya-Sümeyye-Selen şampiyonluk elde eden takımlar oldu.
Turnuvada en genç oyuncu Mertcan Lisani, en güçlü erkek Ali Duvarcı, en güçlü kadın GöralÜregül, en iyi seyirci Murat Balkanlı, en iyi amatör ise MünürÖzbilgen seçildi. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalar ve para ödülleri verildi. DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şu şekilde:
Üçlü erkekler:
Ali-Münür-İsmail
Mehmet Ali-Kemal- Saeid
Cemal-Ecevit-Milat
Ertan-Doğukan-İbrahim
Mustafa-Arda-İsmail
Hüseyin-Cafer-Ahmet
18 yaş altı karışık:
Göral-Mustafa-İsmail
Oktay-Mertcan-Sude
Osman-Arda-Fatma
Mehmet-Atilla-Sudenur
Ada-Hasan-Seray
Mustafa-Arda-Yadigar
Kadınlar:
Dünya-Sümeyye-Selen
Sudenur-Seray-Seray
Sıla-Yadigar-Yaren
Özel ödüller:
En Güçlü Erkek: Ali Duvarcı
En Güçlü Kadın: GöralÜregül
En Genç Sporcu: Mertcan Lisani
En İyi Seyirci: Murat Balkanlı
En İyi Amatör: MünürÖzbilgen
Yılın Triosu Özel Ödülü: Prof. Dr. Aykut Hocanın, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Cemal Konnolu
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