Maraşlı Anı Turnuvasının şampiyonları belirlendi

9. “Osman Maraşlı Anı Turnuvasının üçlü erkekler kategorisinde Ali-Münür-İsmail, üçlü kadınlar kategorisinde Dünya-Sümeyye-Selen şampiyonluk elde eden takımlar oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Osman Maraşlı Anı Turnuvasının dokuzuncusu, DAÜ Deniz Tesislerinde (Beach Club) yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvaya, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya’nın yanı sıra, çok sayıda izleyici katıldı.

Turnuvada üçlü erkekler kategorisinde 14, üçlü 18 yaş altı karışık kategorisinde 11, üçlü kadınlar kategorisinde ise 6 takım mücadele etti. Üçlü erkekler kategorisinde Ali-Münür-İsmail, 18 yaş altı karışık kategorisinde Göral-Mustafa-İsmail ve üçlü kadınlar kategorisinde Dünya-Sümeyye-Selen şampiyonluk elde eden takımlar oldu.

Turnuvada en genç oyuncu Mertcan Lisani, en güçlü erkek Ali Duvarcı, en güçlü kadın GöralÜregül, en iyi seyirci Murat Balkanlı, en iyi amatör ise MünürÖzbilgen seçildi. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupalar ve para ödülleri verildi. DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şu şekilde:

Üçlü erkekler:

Ali-Münür-İsmail

Mehmet Ali-Kemal- Saeid

Cemal-Ecevit-Milat

Ertan-Doğukan-İbrahim

Mustafa-Arda-İsmail

Hüseyin-Cafer-Ahmet

18 yaş altı karışık:

Göral-Mustafa-İsmail

Oktay-Mertcan-Sude

Osman-Arda-Fatma

Mehmet-Atilla-Sudenur

Ada-Hasan-Seray

Mustafa-Arda-Yadigar

Kadınlar:

Dünya-Sümeyye-Selen

Sudenur-Seray-Seray

Sıla-Yadigar-Yaren

Özel ödüller:

En Güçlü Erkek: Ali Duvarcı

En Güçlü Kadın: GöralÜregül

En Genç Sporcu: Mertcan Lisani

En İyi Seyirci: Murat Balkanlı

En İyi Amatör: MünürÖzbilgen

Yılın Triosu Özel Ödülü: Prof. Dr. Aykut Hocanın, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Cemal Konnolu

