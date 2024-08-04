Lema Şeyh, Kemal Moral Voleybol Okulu’nda

KKTC’nin son yıllarda yetiştirdiği en iyi voleybolcuları arasında yer alan ve plaj voleybolunda şampiyonlukları bulunan Lema Seyh, Kemal Moral Voleybol okulu antrenör kadrosuna katılarak öğrencilere voleybol öğretip yetiştirmek ve okulun takımlarında oynamalarını sağlamak amacıyla Kemal Moral Voleybol ailesine katıldı. Okulun sahibi Kemal Moral yaptığı açıklamada Kemal Moral Voleybol okulu olarak Lema Seyh’a hoş geldin der nice başarıları birlikte yakalamayı diliyoruz dedi.
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