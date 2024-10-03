Lefkoşa Voleybol Akademi A Takımı ilk antrenmanına çıktı

Lefkoşa Voleybol Akademi Spor Kulübü’nün A Takımı, dün Atatürk Spor Salonu’nda sezonun ilk antrenmanına çıktı. Kulüp, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlarken, oyuncuların ve teknik ekibin motivasyonu dikkat çekti. Antrenman boyunca teknik direktör, takımın kondisyon ve taktiksel açıdan gelişimine odaklandı.
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