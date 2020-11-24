Kupaları Arter’e verdiler

Voleybolda 3 kupa şampiyonu Mağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü, belediye başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, şampiyonluk kupalarını Arter’e takdim etti

Mağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor’un şampiyon sporcuları, kulüp başkanı, kulüp antrenörü ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Mağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü, Büyük Erkekler Takımı’nın 2019-2020 Rauf Raif Denktaş Federasyon Şampiyonluğu, 2019-2020 Voleybol Ligi Şampiyonluğu ve 2019-2020 Süper Kupa şampiyonluk kupalarını Başkan İsmail Arter’e takdim etti.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, uzun yıllardır faal olmayan Çamlık Spor Kulübü’nün son yıllarda faal duruma geçtiğini ve gençlerin spor yapması için katkılarının dikkat çektiğini söyledi. Başkan Arter, Çamlık Spor Kulübü’nün şampiyonluğunun kendilerini hem mutlu ettiğini hem de gurur verdiğini ifade ederek, şampiyonluklarla dolu bir yıl geçiren kulübün başarılarının devamını diledi.

Çamlık Spor Kulübü Başkanı Hasan Hasoğlu, Başkan İsmail Arter’in verdiği destekle Kulübün Büyük Erkek Takımının federasyon, Voleybol Ligi ve Süper Kupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, kulüp bünyesinde 1 yıldız erkek, 3 yıldız kız takımı,1 genç erkek, 1 genç bayan takımı ile büyük erkek takımının bulunduğunu, akademide ise voleybol sporunu sevdirmek için çalıştıklarını söyledi.

Hasan Hasoğlu, akademide 110, yıldız ve genç takımlarında 60, erkek takımında ise 10 sporcunun olduğu bilgisini de verdi.

