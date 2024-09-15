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Kızlarda Gizem-Deniz, Erkeklerde Erol –Maruf şampiyon

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Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı

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Kızlarda Gizem-Deniz, Erkeklerde Erol –Maruf şampiyon
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Karaoğlanoğlu Halk Plajında 2 gündür devam eden GIrne Belediyesi Antis Deniz Festivali Plaj Voleybolu Turnuvası dün oynanan Yarı Final, üçüncülük ve Final karşılaşmaları ile tamamlandı. 2024-2025 Sezonunun son organizasyonu olan Şampiyonanın ardından dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi. Kızlar Birincisinin ödüllerini Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Buran Atakan , Kızlar 2. ve 3. nün ödüllerini Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Devrim Alibaba. Erkekler 1. nin ödüllerini Girne Belediyesi Meclis üyesi Murat Borucu, Erkekler 2. nin ödüllerini Girne Belediyesi Meclis üyesi Mete Ünal Girgen, Erkekler 3. nün ödüllerini Girne Belediyesi Spor Sorumlusu Seran Kaşif takdim etti. GIrne Belediyesi ayrıca KKTC Voleybol Federasyonu ve görevli hakemlere birer anı plaketi takdim etti. Hakemlerin paketlerini Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya , Federasyona plaketi ise Girne Belediyesi Spor Sorumlusu Seran Kaşif takdim etti.
Kızlarda Derceye giren takımlar
1. Gizem-Deniz
2. Nil- Feyza
3 Adalet -Nafiye
Erkeklerse Derceye giren takımlar
1. Erol -Maruf
2. Savaş-Samet
3.Özay-Hakan
 
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