Kemal Şah, voleybola genç yetenekler kazandırmak istiyor

Kemal Şah Voleybol Federasyonu'nu ziyaret ederek , Magosa ' dan sonra Lefkoşa bölgesinde de Voleybol Akademi Okulu olarak yapacağı çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Uzun yıllardır KKTC Voleyboluna ve Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımına başarı ile hizmet vermiş Kemal Şah önümüzdeki dönem de , ülke voleyboluna yeni gençler kazandırmanın yanın da esas amacının voleybolumuza üst düzeyde yeni yıldızlar kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Kaya " Kemal Şah ve Voleybol Akademi Okulunda çalışmalarını sürdürecek yeni gençlere ve Kemal Şah 'a başarılar dilerken , Ülke Voleybolunun, Magosa , Erenköy ve Esentepe de çalışmalarını sürdüren ve Lefkoşa bölgesinde de faaliyetlerine başlayacak olan Voleybol okullarımızın başarılı çalışmaları neticesinde çok sağlam ve başarılı bir alt yapısı olduğunu dile getirerek bütün Voleybol Okulu yetkili ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Onalrın emeği bizim için çok önemlidir diyerek sözlerini tamamladı.