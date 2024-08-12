Kemal Moral Voleybol Okulu, Hüseyin Cahitoğlu’nu ziyaret etti

Kemal Moral Voleybol Okulu , Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Voleybol Okulu’nun kurucusu Kemal Moral, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde konuşan Kemal Moral, Voleybol Okulu’nun sportif faaliyetleri ve tesisleşme konusunda gelinen noktada yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktardı.

Kemal Moral’ı kabulunde ise konuşan Hüseyin Cahitoğlu, “Başbakanlık 2024 yılında spor alanında birçok başarılı organizasyonlara destek verme ve teşvik etme hedefindedir. Başbakanlığın, spor alanında başarıyı hedefleyen birçok çalışması vardır. Bu nedenle Kemal Moral Voleybol Okulu’nun faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Cahitoğlu, Kemal Moral Voleybol Okulu’na çalışmalarında başarı diledi.

