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Gururumuz Merve’den bir şampiyonluk daha

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Gururumuz Merve’den bir şampiyonluk daha
Ülkemizin  başarılı voleybolcularından Merve Çelebi, bir gururlandıran başarıya daha imza attı. Çelebi, Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile 2022 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Erciyes Etabında şampiyon oldu.
18-20 Mart tarihlerinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Kayseri’de düzenlenen CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Erciyes Etabında temsilcimiz Merve Çelebi, Simge Yalçın, Bahanur Gökalp ve Sanem Baş ile mücadele etti.
Yarı finalde İtalya’yı 2-0 (15-10, 15-12) yenen Merve’li Türkiye, final maçında da Macaristan’ı 2-0 (15-10, 15-10) yenerek namağlup altın madalyanın sahibi oldu.
 
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