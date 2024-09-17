Göker: Hedefimiz iyi sporcular yetiştirmek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yeni sezonda KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan voleybol liglerine katılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi voleybol şubesi, Kemal Şah Voleybol Akademi Lefkoşa şubesi ile işbirliği yaparak 3 kategoride takımlarını oluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi yeni sezonda U16 Kızlar, U14 Kızlar ve U12 Kızlar kategorilerinde voleybol liglerine katılarak, liglere renk katacaklar.

Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız, U14 Kız ve U12 Kız voleybol takımları deneyimli antrenör Umar Göker nezaretinde, YDÜ RA25 Spor Salonunda antrenmanlarına başladı. Umar Göker’in yardımcılıklarını Damla Özlipolat ile Ersan Öztürk yapıyor.

Takımın deneyimli antrenörü Umar Göker, voleybol liglerinde mücadele edecek olmalarıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

“Yakın Doğu Üniversitesi olarak sporun her branşında iyi ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Voleybol kız takımlarımızda da hedefimiz aynıdır.

Çocuklara voleybolu sevdirmeyi ve iyi birer voleybolcu olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

