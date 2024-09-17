banner913
banner932
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
21 0
 
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
50 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
35 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
23 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
29 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
26 0
banner1032

Göker: Hedefimiz iyi sporcular yetiştirmek

banner1020

banner1045
Göker: Hedefimiz iyi sporcular yetiştirmek
banner971
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), yeni sezonda KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan voleybol liglerine katılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi voleybol şubesi, Kemal Şah Voleybol Akademi Lefkoşa şubesi ile işbirliği yaparak 3 kategoride takımlarını oluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi yeni sezonda U16 Kızlar, U14 Kızlar ve U12 Kızlar kategorilerinde voleybol liglerine katılarak, liglere renk katacaklar.
Yakın Doğu Üniversitesi U16 Kız, U14 Kız ve U12 Kız voleybol takımları deneyimli antrenör Umar Göker nezaretinde, YDÜ RA25 Spor Salonunda antrenmanlarına başladı. Umar Göker’in yardımcılıklarını Damla Özlipolat ile Ersan Öztürk yapıyor.
Takımın deneyimli antrenörü Umar Göker, voleybol liglerinde mücadele edecek olmalarıyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:
“Yakın Doğu Üniversitesi olarak sporun her branşında iyi ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Voleybol kız takımlarımızda da hedefimiz aynıdır.
Çocuklara voleybolu sevdirmeyi ve iyi birer voleybolcu olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.