GMTMK Voleybol Erkek Takımı Türkiye ikincisi

Ülkemizde düzenlenen Ortaokullararası Voleybol Birinciliğinde şampiyon olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK), Türkiye’de düzenlenen bölge birinciliklerinde elde ettiği başarı sonrasında Türkiye Şampiyonluğu için oynadığı finali kaybederek Türkiye 2.si oldu.

Ortaokullar arası Türkiye Şampiyonluğu final karşılaşmasında rakibi İstanbul Bey-Koop Ali Cebi Ortaokuluna 3-0 mağlup olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji takımı Türkiye ikinciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

