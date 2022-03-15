GMTMK Voleybol Erkek Takımı Türkiye Finallerine hazırlanıyor

Türkiye Ortaokullar arası Voleybol Şampiyonasına gidecek olan GMTMK Voleybol Erkek Takımı Finaller için hazırlanıyor. GMTMK Voleybol Erkek Takımı Grup Müsabakalarında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak Grup birincisi olarak adını Türkiye Finallerine yazdırmıştı.

21 Mart 2022 Tarihinde Aksaray da düzenlenecek olan Türkiye Ortaokullar Voleybol Şampiyonası Finallerinde güçlü rakipler ile mücadele edecek olan GMTMK Voleybol Erkek Takımında hedef en iyi neticeyi elde etmek. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren GMTMK Voleybol Erkek takımı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

GMTMK Voleybol Erkek Takımının Finallerde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Buna göre

- 23 Nisan Ortaokulu Bursa

- Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu Bursa

- Bahaettin Güçlü Ortaokulu Düzce

- TED Ankara Koleji Ankara

- Bey –KOOP Ali Çelebi İstanbul

- Turunçlu Şehit Hakan Üç Yıldız Hatay

- İbrahim Kozacıoğlu Mersin

- GMTMK KKTC

