Genç Sultanlar namağlup şampiyon

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti.

Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ay-yıldızlı ekip için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Sofya'da oynanan finalinde İtalya'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarısı, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Kazanılan şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'na bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

TFF'den Sultanlar'a tebrik

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan ve İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek namağlup Avrupa şampiyonu olan U20 Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 CEV Avrupa Kadınlar U20 Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon olan U20 Kadın Millî Voleybol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz.

20 yaş altı düzeyinde Avrupa kadın voleybolunun en prestijli turnuvalarından birini zirvede tamamlayarak ülkemize yaşattığı bu büyük gurur için U20 Kadın Millî Voleybol Takımımıza teşekkür eder, gelecek turnuvalarda da üstün başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.