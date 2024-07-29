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Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

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Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.
1. set: 19-25
2. set: 19-25
3. set: 25-22 4. set: 25-22 5. set: 15-13
Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya
 
 
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