Filenin Sultanlarından muhteşem geri dönüş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.
Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.
1. set: 19-25
2. set: 19-25
3. set: 25-22 4. set: 25-22 5. set: 15-13
Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya
Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.
1. set: 19-25
2. set: 19-25
3. set: 25-22 4. set: 25-22 5. set: 15-13
Organizasyonun C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek.
1 Ağustos:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos:
10.00 Türkiye-İtalya