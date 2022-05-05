Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının Milletler Ligi'nde oynayacağı maçları, tarihlerini ve nerede oynayacaklarını listeledik.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımı yani Filenin Sultanları, oynadıkları voleybol ile herkesin beğenisini kazandılar ve birçok başarı elde ettiler. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2003 ve 2019 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmayı başarmıştı. Ayrıca 2018 yılındaki Uluslar Ligi’nde ikinci, 2021 yılındaki Uluslar Ligi’nde üçüncü olarak bizleri gururlandırmıştı. Bu yıl ise Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde boy gösterecek ve her zaman olduğu gibi şampiyonluk için mücadele edecek. Sizler için Milletler Ligi ne zaman, gruplarda hangi takımlar var, maçlar ne zaman ve nerede oynanacak anlattık.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Milletler Ligi’nde verecek

Filenin Sultanları, 2022 yılında şampiyonluk parolası ile Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele edecek. Türkiye Milli Takımıü, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi’nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Bizleri her zaman gururlandıran Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da, ikinci haftasında 14-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Brasilia’da, üçüncü haftasında ise Calgary’de maçlara çıkacak.





Ankara’daki mücadelede Türkiye, Çin, Rusya, Hollanda, Tayland, Sırbistan ve Belçika yer alacak. Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki maçlarda Türkiye’nin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve Sırbistan sahaya çıkacak. Calgary şehrindeki mücadelede ise A Milli Kadın Voleybol Takımı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kanada, Sırbistan, Hollanda, Belçika ve Almanya yer alacak.

16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi’nde üç hafta sonra puan cetvelindeki ilk 8 takım finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. 2022 Milletler Ligi’nin finalleri ise 13-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde açılış maçını oynayacak. İşte tüm maç programı

Filenin Sultanları, 31 Mayıs 2022’de yılın ilk mücadelesine çıkacak. 31 Mayıs günü saat 18.00’da oynanacak maçta Milli Takımımız İtalya ile karşılaşacak. Tüm maç programı ise şu şekilde:

1. Hafta (31 Mayıs – 5 Haziran) – Ankara, Türkiye

31 Mayıs 2022 18.00 Türkiye-İtalya

3 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Çin

4 Haziran 2022 19.00 Rusya-Türkiye

5 Haziran 2022 19.00 Türkiye-Belçika

2. Hafta (16-19 Haziran) – Brasilia, Brezilya

16 Haziran 2022 03.00 Brezilya-Türkiye

17 Haziran 2022 24.00 Sırbistan-Türkiye

18 Haziran 2022 24.00 Almanya-Türkiye

19 Haziran 2022 22.00 Türkiye-Güney Kore

3. Hafta (29 Haziran – 2 Temmuz) – Calgary, Kanada

29 Haziran 2022 05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran 2022 23.00 Türkiye-Hollanda

1 Temmuz 2022 02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz 2022 23.00 Türkiye-ABD