Filenin Sultanları İtalya'ya yenildi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, bronz madalya maçında 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile karşılaşacak

Mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin ilk dakikaları 5-5 eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ve Zehra Güneş'in sayılarıyla farkı 4'e (9-5) çıkaran milliler, İtalya Başantrenörü Julio Velasco'ya mola aldırdı. Hücumdaki etkinliği artıran İtalya, farkı kapatarak setin ortalarında eşitliği (14-14) yakaladı. Geriden gelerek 18-16 öne geçen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Farkı 4'e (17-21) çıkaran İtalya'ya, Melissa Vargas'ın sayısı ve Zehra Güneş'in bloklarıyla karşılık veren milliler, farkı 1'e kadar (20-21) indirdi. Mücadelenin sonlarını iyi oynayarak farkın kapanmasına izin vermeyen İtalya, ilk seti 25-22 önde tamamladı.

İkinci sete 2-0'lık seriyle başlayan İtalya'ya, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'la karşılık veren ay-yıldızlılar, 3-2 öne geçti. Oyunun bu dakikaları karşılıklı sayılarla devam ederken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortaları da 13-13 eşitlikle geçerken, milli takım, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sayılarıyla 2 sayı (15-13) öne geçti. Arka arkaya 4 sayı alarak önce eşitliği yakalayan sonra da 2 sayılık (15-17) fark bulan İtalya, Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ve setin sonlarında daha az yapan İtalya, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, 3 sayılık farkı (6-3) buldu ve İtalya Başantrenörü Julio Velasco, mola almak zorunda kaldı. Setin ortalarını 12-9 önde geçen ay-yıldızlılar, Velasco'ya ikinci molasını da aldırdı. 20'li sayılara 2 sayılık avantajla (20-18) gelen milli takım, bu avantajını koruyamadı. Geriden gelerek öne geçen ve etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-22, mücadeleyi de 3-0 kazanarak 11 Ağustos'ta oynanacak finalde ABD'nin rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.